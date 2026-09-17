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17 сентября, 18:08

Общество

Более трети россиянок хотя бы раз специально портили еду своего партнера

Фото: 123RF.com/photolight2

Больше трети опрошенных россиянок хотя бы раз специально портили еду партнера, а 12% женщин делали это пару раз, передает "Газета.ру".

Среди респонденток треть предпочитают пересолить блюдо, а 19% – сделать его острее. Более половины россиянок портят еду совсем немного, чтобы она потеряла вкус, но четверть делают ее заметно хуже обычного. Еще четверть считает наиболее эффективным добавить в блюдо ингредиент, который мужчина не любит.

Как правило, причиной таких действий являются обидные слова, высказанные во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Когда партнер ест испорченное блюдо, почти половина женщин испытывают волнение от того, что он сильно разозлится, четверть – легкую вину и желание признаться, а еще часть – тайное удовольствие.

Если же мужчина поймет, что еду испортили специально, треть россиянок ожидают от него шутки, четверть – извинений, а десятая часть – что он сделает вид, будто ничего не заметил.

Выражать свою обиду путем порчи блюд четверть опрошенных стали после того, как увидели подобное в сериалах и фильмах. Другие респондентки решили сделать это по собственному желанию или переняли идею у подруг.

Половина россиянок в шутку делится с близкими лайфхаками о том, как испортить еду партнеру, а 12% и вовсе обсуждают всерьез, какие методы сработали бы наиболее эффективно. При этом, по мнению опрошенных, "отомстить" партнеру с помощью невкусного ужина можно после нескольких лет отношений или многолетнего брака.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что избежать семейных ссор из-за денег поможет совместный банковский счет. Он также посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, так как у каждого члена семьи они могут быть разными. Вторым шагом следует установить прозрачные правила управления семейным бюджетом.

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