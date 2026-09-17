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17 сентября, 18:49

Экономика

Сейм Латвии одобрил резкое повышение тарифов на транзит российского зерна

Фото: 123RF.com/idal1981

Парламент Латвии поддержал поправки к закону о железной дороге, предусматривающие резкий рост тарифов на транзит зерна из России. Об этом сообщает Press.LV.

Правительство подготовило поправки, вводящие ускоренный порядок пересмотра платы за инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна. Действующий закон требует публиковать изменения за два месяца, но срок решено сократить из-за роста потоков зерна из России через Балтийский регион.

За передачу законопроекта в бюджетно-финансовую комиссию проголосовали 66 депутатов, а 17 выступили против. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что повышение платы может вступить в силу примерно через три недели.

Компании LatRailNet, управляющей государственной железнодорожной инфраструктурой, предложено установить тариф на уровне 300%. Ускоренная процедура затронет всех перевозчиков, независимо от страны регистрации, при отправке груза с территории России.

Министр сообщения Рихардс Козловскис не исключил судебных исков, но назвал эту меру наиболее эффективным инструментом для достижения политических целей.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп собирается подписать принятый Конгрессом законопроект о новых "адских" санкциях в отношении России. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, документ позволит Вашингтону вводить полный запрет на импорт российского урана.

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