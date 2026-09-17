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17 сентября, 19:42

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Daily Mail: родственника короля Карла III нашли мертвым в Лондоне

В Лондоне нашли мертвым родственника короля Карла III

Фото: 123RF.com/dechevm

В Лондоне нашли мертвым 44-летнего банкира Николаса Брандрама, который приходился родственником королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, Брандрама обнаружили без сознания в его доме. Прибывшие медики не смогли его реанимировать. Признаков насильственной смерти полицейские не выявили.

При этом ранее Брандрам попадал в поле зрения полиции. Его задерживали по подозрению в причастности к инциденту на мосту Патни, где 5 мая 2017 года бегун толкнул женщину под автобус. Водителю удалось избежать наезда, а женщина получила легкие травмы. Кроме того, Брандрам, являвшийся потомком королевы Виктории, подозревался в хранении наркотиков.

Ранее британская радиостанция ошибочно выпустила в эфир новость о смерти Карла III. После этого СМИ прекратило вещание на 15 минут, затем ведущие вернулись и принесли извинения.

По их пояснению, это случилось из-за "ошибки компьютера". Однако позже стало известно, что сотрудник радиостанции включил запись в прямом эфире из любопытства и в панике покинул студию.

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