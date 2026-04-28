28 апреля, 16:23

Политика
Daily Mail: Трамп и Карл III приходятся друг другу 16-юродными братьями

СМИ заявили, что Трамп и Карл III являются дальними родственниками

Фото: Getty Images/WPA Pool/Jordan Pettitt

Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III приходятся друг другу дальними родственниками. Такой вывод представлен в исследовании, проведенном по заказу Daily Mail.

Утверждается, что американский лидер и британский король имеют общего предка – третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II Джона Стюарта. Он жил с 1490 по 1526 год и участвовал в борьбе за власть в Шотландии.

Журналисты приводят генеалогическое древо общих предков Трампа и Карла III. По утверждению газеты, они приходятся друг другу 16-юродными братьями.

Британский монарх и его жена королева Камилла находятся в Штатах с 4-дневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления.

В ходе одной из встреч Трамп похлопал короля Великобритании по плечу, нарушив протокол. После рукопожатия и официального фотографирования Карл III и его супруга, а также Трамп и его жена Мелания направились в резиденцию американского лидера.

Согласно протоколу, инициировать физический контакт с членом королевской семьи запрещено. При этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркнула, что прикосновение выглядело как политический жест.

