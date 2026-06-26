Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 14:32

Шоу-бизнес

Дочь Бони удивилась, что отец-миллионер экономит даже на мелочах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Дочь телеведущей Виктории Бони – Анджелина – удивилась бережливости своего отца-миллионера Алекса Смерфита. Публикация появилась на аккаунте блогера в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бони, 14-летняя девочка не поняла, почему отец отказался тратить 80 евро (около 7 тысяч рублей) на поездку ради просмотра одной лошади. Как рассказала телеведущая, дочери, привыкшей к дорогим перелетам и брендовым вещам, пришлось объяснять разницу в отношении к деньгам.

"Это ты уже перестала деньги считать! А европейцы все считают. Это европейское мышление. Ты просто родилась русской с русской мамой, которая тебе налево направо (дает деньги. – Прим. ред.). Папа считает эти деньги – и за такси, и за билеты. Он даже три, десять евро считает!" – заявила Боня.

Ранее Боня уже поднимала тему финансового воспитания дочери. Очередной конфликт между ними произошел после того, как друг девочки Итон, которому телеведущая оплатила номер в отеле, не приехал, что расстроило блогера из-за потраченной крупной суммы. Она пояснила дочери, что это была последняя роскошная поездка, а также предупредила, что больше ничего не будет организовывать для Анджелины и ее друга.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика