Дочь Бони удивилась, что отец-миллионер экономит даже на мелочах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Дочь телеведущей Виктории Бони – Анджелина – удивилась бережливости своего отца-миллионера Алекса Смерфита. Публикация появилась на аккаунте блогера в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бони, 14-летняя девочка не поняла, почему отец отказался тратить 80 евро (около 7 тысяч рублей) на поездку ради просмотра одной лошади. Как рассказала телеведущая, дочери, привыкшей к дорогим перелетам и брендовым вещам, пришлось объяснять разницу в отношении к деньгам.

"Это ты уже перестала деньги считать! А европейцы все считают. Это европейское мышление. Ты просто родилась русской с русской мамой, которая тебе налево направо (дает деньги. – Прим. ред.). Папа считает эти деньги – и за такси, и за билеты. Он даже три, десять евро считает!" – заявила Боня.

Ранее Боня уже поднимала тему финансового воспитания дочери. Очередной конфликт между ними произошел после того, как друг девочки Итон, которому телеведущая оплатила номер в отеле, не приехал, что расстроило блогера из-за потраченной крупной суммы. Она пояснила дочери, что это была последняя роскошная поездка, а также предупредила, что больше ничего не будет организовывать для Анджелины и ее друга.