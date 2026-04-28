Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:58

Шоу-бизнес

Виктория Боня подвела итоги общения с Владимиром Соловьевым в прямом эфире

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Телеведущая Виктория Боня в личном блоге поделилась результатами разговора с журналистом Владимиром Соловьевым в эфире, где обсуждался их публичный конфликт.

По ее словам, главным итогом встречи стали принесенные телеведущим извинения за резкие высказывания. Она подчеркнула, что именно этого и добивалась, а диалог блогер считает состоявшимся.

"Я пришла услышать извинения, и они прозвучали. Я считаю это маленькой, но победой", – сказала Боня, подводя итоги эфира.

Блогер также отметила, что разговор получился конструктивным, а сам Соловьев предложил использовать свою медиаплатформу для обсуждения общественно значимых тем. Она не дала однозначного ответа на предложение и заявила, что прежде планирует обсудить формат с подписчиками.

Позже Соловьев в комментарии для ИС "Вести" заявил, что на мнение Бони могли повлиять запрещенные в РФ социальные сети. По его словам, он задал ей вопрос о позиции по отношению к стране, на который, как он считает, не получил прямого ответа.

"Ею (Боней. – Прим. ред.) манипулируют и вытаскивают темы, которые ей кажутся важными, она просто не видит другой слой", – заявил Соловьев.

Ранее Боня в соцсетях опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула ситуацию с паводками в Дагестане, изъятие домашнего скота в Новосибирской области, ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

После этого Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а депутат Виталий Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Юрист Ярослав Остапенко разъяснил, что за подобные оскорбления Боня может взыскать с обоих по 100 тысяч рублей.

В поддержку Бони также выступила телеведущая Ксения Собчак, которая подала заявление в Следственный комитет России, обратившись к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой оценить высказывания Соловьева с точки зрения закона.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика