Собчак подала заявление в СК на Соловьева из-за его слов в адрес Бони

Фото: kremlin.ru

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет России на журналиста Владимира Соловьева из-за его слов в адрес блогера Виктории Бони. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Собчак.

Она попросила главу СК Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказываниям Соловьева.

"Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести", – добавила журналистка.

В свою очередь, Боня отреагировала на поступок Собчак, написав в своем телеграм-канале, что "помощь пришла откуда не ждали". Кроме того, Боня отметила, что накануне разговаривала по телефону с журналисткой.

"Мы объяснились с ней. Я ей сказала, что сейчас то время, когда нам, женщинам, надо объединяться. Ну уж точно никак не противостоять друг другу. На это мы сошлись. И сегодня такая новость. Для меня это сюрприз", – отметила блогер.

Боня призналась, что ей приятно то, как повела себя в этой ситуации Собчак. Также она добавила, что Соловьев – эмоциональный человек, и напомнила, что у нее были с ним споры в 2020 году. При этом Боня выразила надежду, что Соловьев извинится перед ней.

Помимо этого, блогер сказала о конфликте с депутатом ГД Виталием Милоновым, назвав его женоненавистником.

Недавно Боня в одной из соцсетей опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула ситуацию с паводками в Дагестане, изъятие домашнего скота в Новосибирской области, отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

После этого Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Эту ситуацию прокомментировал юрист Ярослав Остапенко, заявив, что за подобные оскорбления Боня может отсудить у журналиста и парламентария по 100 тысяч рублей.