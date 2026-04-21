21 апреля, 19:46

Шоу-бизнес

Собчак подала заявление в СК на Соловьева из-за его слов в адрес Бони

Фото: kremlin.ru

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет России на журналиста Владимира Соловьева из-за его слов в адрес блогера Виктории Бони. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Собчак.

Она попросила главу СК Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказываниям Соловьева.

"Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести", – добавила журналистка.

В свою очередь, Боня отреагировала на поступок Собчак, написав в своем телеграм-канале, что "помощь пришла откуда не ждали". Кроме того, Боня отметила, что накануне разговаривала по телефону с журналисткой.

"Мы объяснились с ней. Я ей сказала, что сейчас то время, когда нам, женщинам, надо объединяться. Ну уж точно никак не противостоять друг другу. На это мы сошлись. И сегодня такая новость. Для меня это сюрприз", – отметила блогер.

Боня призналась, что ей приятно то, как повела себя в этой ситуации Собчак. Также она добавила, что Соловьев – эмоциональный человек, и напомнила, что у нее были с ним споры в 2020 году. При этом Боня выразила надежду, что Соловьев извинится перед ней.

Помимо этого, блогер сказала о конфликте с депутатом ГД Виталием Милоновым, назвав его женоненавистником.

Недавно Боня в одной из соцсетей опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула ситуацию с паводками в Дагестане, изъятие домашнего скота в Новосибирской области, отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

После этого Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Эту ситуацию прокомментировал юрист Ярослав Остапенко, заявив, что за подобные оскорбления Боня может отсудить у журналиста и парламентария по 100 тысяч рублей.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

