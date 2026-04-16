16 апреля, 15:42
Блогер Виктория Боня поблагодарила Кремль за реакцию на ее видеообращение
Блогер Виктория Боня поблагодарила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за реакцию на ее видеообращение к Владимиру Путину. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
"Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы", – сказала блогер.
Она также выразила благодарность главе государства и заявила о своей любви к России.
В своем видеообращении блогер предложила создать платформу для обеспечения прямого диалога между гражданами и президентом России. По ее мнению, сейчас информация до главы государства может доходить в искаженном виде.
Также телеведущая акцентировала внимание на ряде актуальных вопросов, включая последствия наводнения в Дагестане, проект правительственного постановления о разрешениях на добычу редких видов животных и конфискацию домашнего скота. Она не обошла стороной и проблемы с блокировкой мессенджеров и ограничениями интернета.
По словам Пескова, в Кремле видели эту публикацию. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Боня затронула резонансные темы, по которым власти уже ведут большую работу.