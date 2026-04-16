Виктория Боня обвинила Ксению Собчак в сборе компромата против нее

Блогер и телеведущая Виктория Боня, в прошлом работавшая с Ксенией Собчак на проекте "Дом-2", обвинила коллегу в сборе компромата. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию Бони в соцсетях.

По словам телеведущей, команда Собчак активно ищет людей, готовых за крупные суммы дать интервью, порочащие блогера. Боня предполагает, что в ближайшее время в интернете будут распространяться ложные сведения и "вбросы", организованные, как она считает, Собчак.

"Все твои грязные делишки и истории я уже знаю за версту... Потому что то, что я сделала – я просто озвучила то, что волнует людей... Живи своей жизнью. Уже успокойся. И не трогай меня", – высказалась модель.

Ранее Боня выступила с инициативой разработать платформу для обеспечения прямого диалога между гражданами и президентом России. Она предположила, что информация до российского лидера может доходить в искаженном виде.

В своей речи Боня акцентировала внимание на ряде актуальных вопросов, включая последствия наводнения в Дагестане, проект правительственного постановления, касающийся разрешений на добычу редких видов животных и конфискацию домашнего скота, а также проблемы с блокировкой мессенджеров и ограничениями доступа к интернету.