Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще один БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что к месту падения обломков дрона уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.

Беспилотники начали атаковать Москву в понедельник, 8 июня. Всего с того времени над столичным регионом нейтрализованы уже 78 дронов.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.