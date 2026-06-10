Электроснабжение восстановлено в Херсонской области после атаки ВСУ

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Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в МАХ.

Он уточнил, что электричество вернулось во все 8 округов.

Регион остался без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников ночью 10 июня. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.

Кроме того, ВСУ пытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку.

Ранее ряд энергетических объектов был поврежден в результате атак ВСУ на энергосистему Запорожской области. Из-за этого в регионе наблюдалось частичное отключение электроснабжения.

