График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 06:10

Происшествия

Восемь округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

Восемь округов Херсонской области остались без электроснабжения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов. Энергетики и аварийные службы уже работают на местах ЧП.

Кроме того, ВСУ пытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. На место прибыли профильные службы, движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто.

Вечером 9 июня ряд энергетических объектов был поврежден в результате атак ВСУ на энергосистему Запорожской области. Из-за этого в регионе наблюдалось частичное отключение электроснабжения.

Воздушной атаке ВСУ также подвергся Севастополь. Один из вражеских дронов повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", в результате чего загорелась крыша.

Читайте также


происшествиярегионы

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика