Восемь округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки ВСУ

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Восемь округов Херсонской области остались без электроснабжения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов. Энергетики и аварийные службы уже работают на местах ЧП.

Кроме того, ВСУ пытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. На место прибыли профильные службы, движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто.

Вечером 9 июня ряд энергетических объектов был поврежден в результате атак ВСУ на энергосистему Запорожской области. Из-за этого в регионе наблюдалось частичное отключение электроснабжения.

Воздушной атаке ВСУ также подвергся Севастополь. Один из вражеских дронов повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", в результате чего загорелась крыша.