Собянин: 12 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили двенадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА на столицу временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.