10 человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Керчи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Керчи с помощью беспилотника. В результате пострадали 10 человек, рассказал советник главы республики Крым Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы", – добавил он.

Помощница главы республики Крым Ольга Курлаева, в свою очередь, подчеркнула, что в результате удара многоквартирный дом загорелся. По ее словам, дрон атаковал здание примерно в 14:00. Огонь охватил третий и четвертый этажи.

"Раненым и обратившимся за помощью медики оказывают всю необходимую поддержку. Глава республики держит ситуацию на контроле", – написала Курлаева.

Она также поблагодарила спасателей, врачей и пожарных, назвав их героями.

Ранее повреждения в результате воздушной атаки получил многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Пострадали 8 человек. Для жителей поврежденного здания развернули пункт временного размещения с необходимой инфраструктурой.

