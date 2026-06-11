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Два человека пострадали при ударе БПЛА по автомобилю в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона по автомобилю в хуторе Красиво в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Автомобиль получил повреждения в результате удара БПЛА.
"Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина – осколочные ранения головы и грудной клетки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в оперштабе.
Еще один украинский беспилотник ударил по машине с гражданскими в Ракитянском округе Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина. У жены погибшего зафиксированы осколочные ранения плеча и руки, а его 21-летний сын получил ранение глаза.
В Чувашии три человека пострадали в результате ракетной атаки на регион. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – легкой.
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