Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичный аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Там уточнили, что меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло аэропорта.

Ранее аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Теперь пассажиры могут регистрироваться и сдавать багаж по биометрии вместо паспорта.

