30 июля, 06:17Происшествия
Мэр Пензы призвал горожан остаться дома из-за пожара на складе Wildberries
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Жителям Пензы при ощущении едкого запаха в воздухе следует оставаться дома и закрыть все окна в квартире. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов.
По его словам, задымление от пожара на складе Wildberries может двигаться в сторону Пензы.
"Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными", – порекомендовал Денисов.
Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе в ночь на 30 июля. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано.
Компания Wildberries перестроила логистические цепочки в Пензенской области из-за атаки на склад. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
На месте ЧП уже находятся скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада.
Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады