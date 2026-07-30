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30 июля, 06:17

Происшествия

Мэр Пензы призвал горожан остаться дома из-за пожара на складе Wildberries

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Жителям Пензы при ощущении едкого запаха в воздухе следует оставаться дома и закрыть все окна в квартире. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов.

По его словам, задымление от пожара на складе Wildberries может двигаться в сторону Пензы.

"Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными", – порекомендовал Денисов.

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе в ночь на 30 июля. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано.

Компания Wildberries перестроила логистические цепочки в Пензенской области из-за атаки на склад. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

На месте ЧП уже находятся скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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