IOL: в ЮАР женщина похитила сына подруги и расправилась с ним

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В Южно-Африканской Республике 40-летней Сибонгиле Нгвадла предъявили обвинение в похищении и расправе над пятилетним мальчиком – сыном ее подруги. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на IOL.

По данным портала, Нгвадла была уверена, что подруга втянула ее в азартные игры, а когда та оказалась в долгах, бросила ее на произвол судьбы. В августе 2025 года женщина похитила ребенка и отвезла его к своей родственнице.

С одноразового мобильного телефона обвиняемая потребовала у матери мальчика крупный выкуп через электронный кошелек. Когда к поискам подключились полиция и соседи, Нгвадла испугалась и решила избавиться от ребенка. Она отвезла мальчика в другой район города и бросила его в реку. Спасти пострадавшего не удалось.

В суде Нгвадла принесла извинения семье подруги и заявила, что раскаивается в содеянном. Мать погибшего мальчика отвергла ее обвинения. Она рассказала, что сама соседка постоянно просила у нее телефон, чтобы делать ставки.

Ранее в США мать заставила свою 11-летнюю дочь родить ребенка от собственного отца. По данным прокуратуры, женщина знала, что ее муж насиловал девочку, но не пыталась ее защитить. Кроме того, девочка не посещала врачей, а роды прошли в домашних условиях.