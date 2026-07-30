Сап-марафон прошел на юге Москвы в рамках летней спартакиады

Фото: Мария Короткова

Сап-марафон состоялся 29 июля на Нижнем Царицынском пруду в Южном административном округе Москвы. Мероприятие стало частью "Летней спартакиады молодежного штаба".

Участники попробовали себя в сапсерфинге, а новички осваивали базовые навыки гребли под руководством инструкторов. Более опытные спортсмены приняли участие в открытой тренировке.

Мероприятие посетил депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Он отметил, что такие спортивные события позволяют совмещать отдых у воды с физической активностью и популяризируют водные виды спорта.

По словам депутата, в Москве создана необходимая инфраструктура для такого отдыха. В городе работают 139 мест организованного отдыха у водоемов, в парках открыто 41 пространство у воды, действует 25 летних бассейнов, а также уже появились 15 новых зон отдыха у воды.

Сап-марафон стал шестым событием программы "Летней спартакиады молодежного штаба", которая проходит на юге столицы до конца августа и включает 15 соревновательных дней. Ранее жители округа уже приняли участие в турнирах по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и других дисциплинах.

Ближайшим мероприятием станет турнир по большому теннису. Он пройдет 1 августа в 11:00 на корте по адресу Ореховый бульвар, владение 24. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, для зрителей вход будет свободным.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 30 июля по 2 августа пройдет автомобильный фестиваль "ПроДвижение-2026", где представят более 300 машин – от исторических и редких суперкаров до концептов будущего. На Октябрьской площади 1–2 августа состоятся показательные заезды по дрифту и стантрайдингу, а у павильона № 1 впервые покажут новинки от Aurus, "Волги" и "Атома". Для детей подготовят отдельные зоны с авторалли и мастер-классами.