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30 июля, 14:28

Общество

Произведения об СВО включат во внеклассную часть школьной программы по литературе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Произведения о специальной военной операции включат во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

"И они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", – цитирует ее РИА Новости.

Вместе с тем Ямпольская объявила, что сведения об участниках СВО и их боевом пути войдут в единые государственные учебники по русскому языку для 10-х и 11-х классов, а также для учреждений среднего профессионального образования. По ее словам, над данными материалами сейчас работают авторские коллективы.

Ранее Минпросвещения официально утвердило включение в федеральный перечень 32 учебников по истории регионов страны. Среди новых учебников значится издание "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для учеников 5-х, 6-х и 7-х классов.

В список также вошли региональные учебные материалы по истории Кубани, Адыгеи, Бурятии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других субъектов РФ, предназначенные для учащихся 5–7-х классов.

Словник на основе учебников русского языка и литературы для старшеклассников создадут в РФ

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