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29 июня, 17:28

Общество

Учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов российских школ планируют подготовить к 2027 году. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения.

"К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения", – сказал Кравцов.

Министр ранее рассказывал, что в России ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету "Труд" для средней школы. По его словам, пилотный проект единого государственного учебника уже доказал свою состоятельность. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов.

В свою очередь, введение единого государственного учебника по географии начнется в российских школах с 1 сентября 2028 года. Сейчас учебник находится в разработке.

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