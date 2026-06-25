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Общество

Минпросвещения РФ подготовит новые учебники по всем школьным предметам

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

К концу 2026 года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету "Труд" для средней школы. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов.

Министр подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии активно подключилась Российская академия наук. Эта работа ведется в рамках утвержденного правительством комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования.

Также Кравцов отметил, что пилотный проект уже доказал свою состоятельность: единый учебник по истории получил высокие оценки педагогов. Кроме того, полностью готова линейка государственных учебников по обществознанию.

Ранее Минпросвещения РФ изменило нормы проведения контрольных работ в школах. Теперь они могут занимать не более десятой части от общего объема учебного времени. По словам Кравцова, добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний.

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