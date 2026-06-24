ЕГЭ по арабскому языку может появиться в РФ не раньше 2033 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по арабскому языку может быть введен в России не раньше 2033 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Там уточнили, что учебно-методические материалы по арабскому языку для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030 году. Таким образом, проведение апробации ЕГЭ возможно не раньше 2032 года.

Ранее Минпросвещения утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать уже с 1 сентября. Министр просвещения Сергей Кравцов также напомнил, что уже третий год подряд в стране проводится олимпиада по арабскому.

До этого стало известно, что содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года. Его должны будут привести в соответствие с новым курсом и новым учебником.