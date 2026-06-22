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22 июня, 10:37

Общество

Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начались резервные дни основного периода ЕГЭ. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на экзамены, которые продлятся до 9 июля, сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

Данный период предоставляет возможность сдать тесты одиннадцатиклассникам, которые не смогли присутствовать на ЕГЭ из-за участия в спортивных соревнованиях, конкурсах или по другой уважительной причине. На экзамены приглашаются в том числе те, кто получил неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике.

"Также в резервные дни ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет", – приводит заявление ведомства портал мэра и правительства столицы.

Например, 22 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, физике, литературе, информатике, химии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. На следующий день, 23-го числа, экзамены продолжатся по профильной и базовой математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устному тестированию по иностранным языкам. Тесты по всем общеобразовательным предметам состоятся 24 и 25 июня.

В свою очередь, для тех, кто не смог успешно сдать экзамен с первого раза, предусмотрены дополнительные дни 8 и 9 июля, в которые можно пересдать ЕГЭ по одному предмету. Это можно сделать, воспользовавшись услугой "Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов", которая доступна в разделе "Образование" на портале mos.ru.

Дополнительные дни проведения экзаменов утверждены в соответствии с посланием президента России Федеральному собранию.

С полным расписанием ЕГЭ предлагается ознакомиться на сайте Регионального центра обработки информации Москвы.

Для резервных дней в мегаполисе подготовили более 200 пунктов проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ, запланированного на 22–25 июня, объявят не позднее 2 июля. Баллы за экзамены, которые пройдут 8 и 9 июля, станут известны до 17 июля. Узнать итоги можно на mos.ru или в своей школе.

Тем временем на портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений в вузы. Подавать заявления, отслеживать конкурсную ситуацию и соглашаться на зачисление позволяет сервис "Поступление в вуз онлайн".

Приемная кампания будет проходить в несколько этапов: прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля, на бюджетные места в магистратуре – до 20 августа, а на платные места бакалавриата и специалитета – до 20 сентября. Узнать даты окончания приема заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре можно непосредственно в вузах либо с помощью сервиса "Подбор вуза".

В Минпросвещения рассказали о росте числа стобалльников на ЕГЭ

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