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09 августа, 13:49

Политика

В МИД РФ заявили об опасности "мечтаний" втягивания Косова в НАТО

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мечты о включении непризнанного Косова в Североатлантический альянс создают угрозу региональной безопасности. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария стал трехсторонний меморандум Албании, Хорватии и Косова о военном сотрудничестве, подписанный в марте 2025 года. Дипломат назвал этот шаг "конструированием военного квазиблока" и расценил его как "отработку установок НАТО на форсированную милитаризацию всего и вся".

"Разделяем озабоченность партнеров в Белграде, которые справедливо усматривают в военном сотрудничестве Загреба, Тираны и Приштины выраженный антисербский заряд и потенциальную угрозу безопасности своей страны", – подчеркнул Пилипсон.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее назвал Сербию, Албанию, Черногорию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также самопровозглашенное Косово среди потенциальных участников европейского объединения. Он выступил с идеей масштабного расширения Евросоюза и предложил создать более гибкие форматы участия в объединении.

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