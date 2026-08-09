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09 августа, 11:24

Мэр Москвы

Собянин объяснил снос рынка на территории "Лужников"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Держать на территории объекта, который является олицетворением олимпийского движения России, рынок было кощунством. Так в беседе с ИС "Вести" Сергей Собянин объяснил снос рынка на территории "Лужников".

По его словам, такое решение стало частью работы по наведению порядка в столице.

"Рынок в Лужниках, наверное, в начале девяностых годов, это была естественная идея, но в 2010 году держать там такую помойку криминальную, грязную, неухоженную вместо стадиона, который олицетворяет олимпийское движение нашей страны, главный стадион нашей страны – это было просто как-то кощунственно, на мой взгляд", – сказал Собянин.

Ранее Собянин отмечал, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. В числе основных задач в 2026 году – создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств по программе реновации.

Всего с 2011 года в Москве возведено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. За это же время специалисты построили и реконструировали 75% транспортных магистралей.

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