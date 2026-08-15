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15 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о самых интересных находках московских археологов в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году московским археологам удалось обнаружить свыше 43 тысяч предметов, из которых 4 тысячи – индивидуальные находки. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин, поздравив специалистов с Днем археолога, который отмечается 15 августа.

Среди наиболее интересных артефактов, которые были найдены археологами, – миниатюрный стеклянный флакончик XIX века с изображением святого Пантелеймона, бутылка из прозрачного стекла с гербом Российской Империи и надписью "Москва" (1896 год), а также перстни-печатки из белого металла XVII и XVIII веков.

В этом году археологи работают более чем на 30 объектах. Благодаря их деятельности находки пополняют музейные экспозиции, а некоторые фрагменты древних сооружений и мостовых украшают городские улицы.

"Москва становится понятнее и интереснее для жителей и туристов, – отметил мэр.

С начала года было отреставрировано более тысячи предметов, а свыше 3 тысяч индивидуальных находок передано в государственную часть Музейного фонда России. Часть артефактов появится на выставке в усадьбе П.П. Игнатьевой – Н. А. Белкина. Посетители увидят фрагменты керамических и металлических изделий, старинные детские игрушки, ключи и замки, ювелирные украшения.

В Музее Москвы в новом блоке постоянной экспозиции можно узнать о надписях на археологических находках. В частности, здесь представлены сосуд из Новодевичьего монастыря с подписью "Покров от Бога...", а также детский рисунок на заготовке иконы XII века. Большая часть предметов из нового блока экспонируется впервые.

"Каждое преображение города, будь то благоустройство улиц, реставрация старинных зданий или строительство линий метро, открывает новые страницы прошлого. Археологические находки дополняют картину быта людей, живших на территории Москвы столетия и даже тысячелетия тому назад", – подчеркнул Собянин.

При этом за последние 15 лет археологи обнаружили в Москве более 140 тысяч артефактов. Среди ключевых открытий – фрагменты керамики IV тысячелетия до нашей эры на Гоголевском бульваре и в Китайгородском проезде, бронзовые топоры и берестяная грамота XIV века в Зарядье, а также клады.

В 2015 году в Зарядье нашли около 43 тысяч серебряных монет (весом более 20 килограммов), в 2017-м – шахматную фигуру с монетами времен Ивана Грозного и клад из 41 монеты XVII века.

Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов

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