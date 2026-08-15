В Забайкалье девочка разбилась насмерть во время игры в прятки в заброшенном здании

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13-летняя девочка погибла, упав в открытую шахту лифта во время игры в прятки в заброшенном здании в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент случился в городе Борзе 14 августа. По данным ведомства, подростки пробрались в заброшенное здание бывшей поликлиники, чтобы поиграть в прятки.

"В ходе игры дети разделились. 13-летняя девочка, прячась в здании, в условиях отсутствия света оступилась и упала в открытую шахту лифта. Смерть несовершеннолетней наступила на месте происшествия", – сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник в полиции уточнил РИА Новости, что девочка упала примерно с высоты второго этажа.

Ранее в Карелии девушка упала с моста, когда потеряла равновесие при попытке сделать селфи. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Во время падения девушка продолжала держать в руке телефон.

На устройстве оставался всего 1% заряда, однако пострадавшая успела позвонить сестре и рассказать о случившемся. Та связалась с молодым человеком пострадавшей, который быстро вызвал скорую помощь и пожарных. Спасатели помогли медикам транспортировать девушку на жестких носилках с наложением шейного воротника.

