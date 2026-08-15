"КамАЗ" создаст беспилотные автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский автопроизводитель "КамАЗ" ведет разработку пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Появление беспилотных автобусов на дорогах будет происходить поэтапно, с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере создания нормативной базы, добавили в "КамАЗе".

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин отмечал, что беспилотный пассажирский транспорт в экспериментальном режиме могут ввести в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

Кроме того, тестирование автономных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале следующего года. Минтранс планирует масштабировать в стране проекты по беспилотным трамваям и метро, уточнял министр.