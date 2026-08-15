МИД России запросил у Турции разъяснений по планам поставки оружия на Украину

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МИД России запросил у Вашингтона и Анкары разъяснения в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможной передаче Украине крупной партии оружия американского происхождения, находящейся в распоряжении турецкой армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным МИД, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тысячи неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

Захарова отметила, что обстоятельства и условия такого масштабного трансфера остаются крайне противоречивыми. Неясно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда планируется перебросить груз киевским получателям.

"Чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной "ящик Пандоры", чтобы агония бандеровского режима затянулась, унося еще больше человеческих жизней", – подчеркнула она.

Она также указала на то, что "накачка вооружениями" киевского режима неспособна серьезно повлиять на ход специальной военной операции, однако наносит многоплановый ущерб, в том числе двусторонним отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Кроме того, это происходит на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает "летальных" поставок Киеву.

"Еще не поздно трезво оценить ситуацию", – заключила Захарова.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия в Черном море. Он отмечал, что международное сообщество должно сосредоточить усилия на посредничестве, поскольку ситуация становится "все опаснее".

Захарова, комментируя это, отметила, что российская сторона не получала по официальным каналам формализованного обращения от Турции о введении моратория. При этом она добавила, что Россия внимательно относится ко всем мирным инициативам, поступающим от зарубежных партнеров.

