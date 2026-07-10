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10 июля, 13:57

Происшествия

Во Владивостоке беременная женщина упала с 7-го этажа и выжила

Фото: телеграм-канал Baza

Во Владивостоке находящаяся в положении женщина выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже и выжила. Малыш не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Приморского края.

Местной жительнице 28 лет, она находится на 30-й неделе беременности. Женщина не могла уснуть ночью и решила протереть окно. Для этого она встала на подоконник, но поскользнулась и упала вниз спиной.

Скорую помощь экстренно вызвала соседка. Девушку доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Медики зафиксировали у нее множественные ссадины грудной клетки. Также пострадавшая пожаловалась на болезненность по всей поверхности живота. Ей дали обезболивающее, наложили шину на ногу и воротник Шанца.

"Ультразвуковое исследование показало, что состояние плода удовлетворительное, а его жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметил представитель ведомства.

У самой пострадавшей никаких серьезных травм тоже не обнаружили.

Ранее в американском штате Калифорния альпинистка выжила, упав с высоты 457 метров. Она поднималась на гору Шаста в составе группы. Женщина упала в снег, но из-за непогоды в месте, где упала альпинистка, вертолет со спасателями на борту не смог приземлиться.

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