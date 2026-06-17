В Санкт-Петербурге подросток выпал из окна при замене штор

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Подросток помогал менять шторы в социальном центре в Колпине и выпал из окна. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, ЧП произошло 16 июня. Мальчик потерял равновесие и упал с третьего этажа. Его госпитализировали с травмами в медицинское учреждение. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Городская прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также работе учреждений и органов системы профилактики.

"Прокуратура района также контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту правоохранительными органами", – подчеркнули представители ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок выпал из окна квартиры. Мальчика доставили в больницу. Известно, что случай произошел, когда он остался без присмотра мамы. В результате ЧП ребенок выжил.