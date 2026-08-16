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16 августа, 08:11

Транспорт

Движение поездов на станции Софрино затруднено из-за остановки пригородного поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов на станции Софрино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) затруднено в обе стороны из-за остановки пригородного поезда. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Инцидент произошел рано утром 16 августа. По данным МЖД, пригородный поезд № 6102 был остановлен на станции Софрино по техническим причинам при заезде в тупик.

В МЖД заявили, что принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее движение поездов на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги, включая МЦД-2, в обе стороны было затруднено. Это произошло из-за остановки пригородного поезда № 6204.

Состав следовал по маршруту Чехов – Волоколамск, но вечером 14 августа внезапно остановился. В связи с задержкой поездов на данном участке в МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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