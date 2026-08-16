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16 августа, 04:16

Транспорт

Из Дамаска в Москву вылетел первый за полтора года пассажирский рейс

Фото: depositphotos/mike_kiev

Первый за более чем полтора года пассажирский самолет вылетел из Дамаска в Москву, возобновив регулярное авиасообщение между двумя столицами, прерванное в декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя международного аэропорта сирийской столицы.

Перевозчиком выступила компания Syrian Airlines. По данным авиакомпании, время в пути составит около 4 часов 40 минут, после чего лайнер приземлится в московском аэропорту Шереметьево. Обратный рейс из Москвы в Дамаск запланирован на 08:10 по московскому времени.

Ранее в Шереметьево также приземлился первый рейс из египетского Эль-Аламейна. Минтранс и Росавиация продолжают сотрудничество с Египтом по вопросам развития авиаперевозок.

В свою очередь, авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить рейсы из Эр-Рияда в Москву в сентябре 2026 года. Перевозчик приостанавливал выполнение полетов с февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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