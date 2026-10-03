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03 октября, 13:12

Политика

Токаев освободил от должностей трех руководителей Минобороны Казахстана

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей трех высокопоставленных военных. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В их числе главнокомандующий Военно-морскими силами Канат Ниязбеков, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Каныш Абубакиров и заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев.

Кадровые решения последовали после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море 24 сентября. Командующим этими учениями был Ниязбеков.

Во время происшествия при выполнении учебно-боевой задачи военнослужащих унесло в море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. По факту произошедшего в Казахстане проводится расследование.

Также ранее сообщалось, что президент освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил его преемником Айдоса Мырзахметова.

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