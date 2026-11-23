Фото: depositphotos/JanPietruszka

Богородский городской суд взыскал с владельца овчарки около 104 тысяч рублей после того, как его собака напала на пожилую женщину и ее шпица. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел в начале марта в Богородске. Дочь пострадавшей обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, так как в результате нападения пенсионерка получила травмы, а ее питомец погиб. По мнению заявительницы, хозяин овчарки допустил ее бесконтрольный выгул без поводка и намордника.

Суд частично удовлетворил требования истца. С владельца животного взыскали 32 195 рублей материального ущерба, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, 7 тысяч рублей расходов на госпошлину и 35 тысяч рублей за юридические услуги.

Ранее суд в Новгородской области оштрафовал на 250 тысяч рублей владельцев собаки, которая напала и откусила часть щеки 7-летней девочке. Инцидент произошел летом 2025 года на детской площадке. Хозяева вывели американского стаффордширского терьера без намордника, будучи в нетрезвом виде.