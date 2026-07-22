Хозяину напавшей на внука Донцовой собаки может грозить лишение свободы до 10 лет

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Хозяина собаки, которая напала на внука писательницы Дарьи Донцовой, может ждать как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на 10 лет. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Донцова 22 июня сообщила о нападении собаки на ее семилетнего внука. Все случилось в подмосковной деревне Дубцы. По словам писательницы, ребенок играл рядом с домом. Появившееся животное повалило его на землю и стало "рвать ему голову". Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Как пояснил Багатурия, речь может идти о статье КоАП РФ "Несоблюдение требований к содержанию животных". Штраф за нападение составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

При этом, если собаку использовали как оружие и причинили тяжкий или средний вред здоровью, наступает уголовная ответственность по статьям УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В первом случае владельцу животного грозит лишение свободы до 8 лет, при нападении на ребенка – до 10 лет. Во втором – до 3 лет, в отношении детей – до 5.

Эксперт добавил, что, если нападение привело к смерти человека, применяется статья УК РФ "Убийство". В таком случае хозяин собаки может получить от 6 до 15 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах возможен пожизненный срок.

Багатурия также рассказал, как следует действовать пострадавшим. Первой задачей он назвал установление принадлежности животного.

"Если владелец известен, можно предъявить ему претензию и потребовать возмещение затрат на лечение мирным путем. При отказе это становится основанием для подачи иска в суд о компенсации расходов на лечение, реабилитацию и морального вреда", – заявил эксперт.

Если собака в момент случившегося была без хозяина, то нужно написать заявление в полицию для поиска владельца по видеозаписям. Также важно обратиться в больницу или травмпункт – оттуда направят телефонограмму в правоохранительные органы.

Похожий случай с нападением собак произошел ранее в деревне Павловское подмосковного округа Истра. Там две собаки набросились на пятилетнего мальчика. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.