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22 июля, 15:02

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Донцова рассказала, что ее внук после нападения собаки вздрагивает от любого шага

"Вздрагивает от любого шага": Донцова – о состоянии внука после нападения собаки

Фото: Москва 24

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой находится в ужасном состоянии после нападения собаки. Об этом она сама рассказала Москве 24.

"Саша сидел играл. Мимо шел мужчина с собакой. Собака бросилась на Сашу. То, что маленький семилетний ребенок не ожидает такого нападения, это, наверное, было понятно. Собака схватила ребенка за голову. Собака рвала ребенку голову. Собака исцарапала всего ребенка. Он весь в ужасном состоянии", – поделилась Донцова.

Хозяин животного, продолжила она, стоял и смотрел на происходящее. У мальчика от ужаса пропал голос, в связи с чем он не мог кричать, обратила внимание Донцова. На помощь пришел мужчина, который проходил мимо. Он схватил ребенка и отнес в дом родителей.

"Мы не знаем, как его зовут. Но я очень надеюсь, что мне удастся его найти и поблагодарить от всего сердца", – подчеркнула писательница.

Вскоре прибыли медики, которые констатировали тяжелое состояние ребенка в связи с сильными укусами. Сейчас мальчик находится на лечении в Детском центре имени Рошаля в Красногорске.

"Ребенок сразу попал на операционный стол. Ребенку сразу зашили все раны. Ребенка положили в палату, госпитализировали вместе с матерью. На данном этапе жизни Саши ничего не угрожает. Я только благодарю Господа за то, что эта собака, которая рвала ребенка, не схватила его за шею, что целы глаза, что целы нос, что вообще лицо цело", – добавила Донцова.

Она подчеркнула, что ребенок напуган, "он вздрагивает от любого шага, от открытия двери в палату, ему психически и психологически очень тяжело, очень страшно".

Инцидент произошел в деревне Дубцы Одинцовского округа Подмосковья. Внук Донцовой играл у ворот дома, когда на него набросилась крупная собака. Животное повалило ребенка на землю.

Прохожий, который прогнал собаку, как известно, пострадал и сам. По версии следствия, напавшая на ребенка акита-ину гуляла без намордника. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Жительница деревни Павловское рассказала подробности нападения собаки на ребенка

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