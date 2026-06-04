Собака покусала мальчика в СНТ в подмосковном Дмитрове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девятилетний мальчик пострадал от укусов собаки в СНТ в Дмитровском округе Московской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел у одного из домов в СНТ "Кедр-1". По предварительным данным, мальчик гулял по частному сектору, но в какой-то момент к нему подбежала собака, сорвавшаяся с поводка, которая покусала его. В результате у пострадавшего диагностированы укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Полицейские смогли установить женщину, которая выгуливала собаку, – ей оказалась местная жительница 1992 года рождения. Потерпевшего направят на проведение экспертизы для установления степени причиненного вреда, по результатам правоохранители примут решение, предусмотренное законодательством.

Ранее стая бездомных собак напала на мужчину и загрызла его в поселке Серебряный Бор в Якутии. Тело 53-летнего мужчины с рваными ранами обнаружили прохожие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

