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22 июля, 12:17

Культура

Песню Высоцкого поставили в эфире радио Великобритании

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Песня актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" оказалась в эфире шотландского радио 3TFM. Об этом сообщил радиоведущий Эл Маккей.

"Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелках", – указано в эфирном плейлисте передачи Real Mckay, который Маккей показал в социальных сетях.

Жители Шотландии услышали эту композицию во вторник, 21 июля. Также в списке радиоведущего были песни групп Bon Jovi, Rolling Stones, Fleetwood Mac, Пола Маккартни, Мелиссы Этеридж и Клиффа Ричарда.

Ранее биографию артиста решили промаркировать в России. Речь идет о книге Владимира Новикова "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним". Книга попала в перечень произведений искусства и литературы, где упоминание наркотиков служит художественным целям.

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