В Крыму арестовали женщину, заложившую схрон со взрывчаткой для подрыва военного

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму две женщины заключены под стражу на два месяца по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Российские силовики задержали женщин, подозреваемых в государственной измене, 18 июля. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене.

По данным ведомства, одна из задержанных – уроженка Украины 1967 года рождения, которая в мессенджере самостоятельно связалась с сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора она оборудовала на территории полуострова схрон, где спрятала компоненты самодельного взрывного устройства. Впоследствии этот схрон был использован для организации подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.

Вторая задержанная – 34-летняя жительница Кировского района Крыма. Как установило следствие, она перевела 5 тысяч гривен со своего счета в одном из украинских банков в пользу Вооруженных сил Украины на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения.

Ранее сотрудники ФСБ также задержали украинского агента, который готовил подрыв участника спецоперации в Ставропольском крае. Сперва он установил связь с украинскими кураторами, а затем приступил к разведке по месту проживания бывшего военного. Также задержанный уже начал создавать самодельное взрывное устройство.