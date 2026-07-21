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21 июля, 09:52

Происшествия

Предотвращен теракт на крупном предприятии на Урале

Фото: МАХ/"Следком"

Теракт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа (УФО) предотвратили в Тюменской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, 60-летний житель Тюмени, родившийся в Украинской ССР, общался с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram и готовил по его заданию теракт на одном из крупных промышленных предприятий в УФО.

Мужчина получил от куратора указание изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ). Подозреваемый купил все необходимые компоненты и сделал его.

"В ходе проведения разведки участка железнодорожных путей в целях планирования террористического акта подозреваемый изучил систему охраны и график движения составов, по результатам чего выявил уязвимые места для размещения самодельного взрывного устройства", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ночью 19 июля мужчина был на первом этаже заброшенного здания и спрятал СВУ в тайник. Сотрудники ФСБ узнали о его деятельности. Силовики провели операцию по задержанию жителя Тюмени, однако он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Правоохранительные органы провели обыски у фигуранта. Там они обнаружили компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства, огнестрельное оружие, мобильные телефоны. В скором времени пройдут баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская, взрывотехническая экспертизы.

СУ СК РФ по Тюменской области завел уголовное дело в отношении подозреваемого по статьям УК РФ "Подготовка к террористическому акту", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из нефтяных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе. По подозрению в подготовке преступления задержали мужчину. Установлено, что он работал на украинские спецслужбы.

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