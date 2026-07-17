Россиянина осудили на 13 лет за попытку передать авиационные подшипники Украине

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Мосгорсуд приговорил россиянина Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина пытался передать детали украинскому предприятию ВПК "Мотор Сич", деятельность которого, как заявила ФСБ, была направлена против безопасности России.

Следствие установило, что Карецкий приобрел в России авиационные подшипники, которые используются при комплектовании вертолетов семейств "Миль" и "Камов", а также военных самолетов "Су" и "МиГ" различных модификаций.

По информации ФСБ, изделия он планировал вывезти за пределы страны в обход установленного порядка для последующей передачи украинскому предприятию. Помимо срока, суд назначил мужчине штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья Евгения Федорова к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Он передал СБУ данные о складах ГСМ, помещениях охраны аэропорта Шереметьево и служебных участках "Аэрофлота" для возможного теракта. На его компьютере нашли переписку с куратором, шифровальное ПО, экстремистскую литературу и инструкции по изготовлению взрывчатки.