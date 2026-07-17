Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 10:08

Происшествия

Россиянина осудили на 13 лет за попытку передать авиационные подшипники Украине

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мосгорсуд приговорил россиянина Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина пытался передать детали украинскому предприятию ВПК "Мотор Сич", деятельность которого, как заявила ФСБ, была направлена против безопасности России.

Следствие установило, что Карецкий приобрел в России авиационные подшипники, которые используются при комплектовании вертолетов семейств "Миль" и "Камов", а также военных самолетов "Су" и "МиГ" различных модификаций.

По информации ФСБ, изделия он планировал вывезти за пределы страны в обход установленного порядка для последующей передачи украинскому предприятию. Помимо срока, суд назначил мужчине штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья Евгения Федорова к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Он передал СБУ данные о складах ГСМ, помещениях охраны аэропорта Шереметьево и служебных участках "Аэрофлота" для возможного теракта. На его компьютере нашли переписку с куратором, шифровальное ПО, экстремистскую литературу и инструкции по изготовлению взрывчатки.

Читайте также


происшествия

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика