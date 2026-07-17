Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года

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Власти Черногории могут отложить введение визового режима для граждан России до 2027 года из-за возможных экономических потерь на фоне ограничений для туристического рынка. Об этом сообщила заместитель гендиректора туроператора "Пакс" Любовь Чучмаева.

"Перспектива отмены безвизового режима из-за необходимости синхронизации политики Подгорицы с требованиями ЕС есть. Конечно, турбизнес рассчитывает на сохранение статус-кво до 2027 года", – передает слова эксперта пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По ее словам, в случае введения виз важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для россиян. Над этим сейчас серьезно работает туристическая отрасль Черногории.

Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов напомнил, что прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет. Если добавится необходимость оформления визы, это станет еще одним сдерживающим фактором: любое усложнение правил въезда негативно влияет на турпоток.

О том, что власти Черногории могут ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября, стало известно 16 июля. По данным СМИ, такое решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого Черногории нужно синхронизировать свою визовую политику с политикой объединения.

При этом страна может также ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уточнил, что те россияне, которые заранее приобрели путевки в Черногорию, смогут сдать их обратно и вернуть деньги при введении визового режима со страной. Он отметил, что визы в Черногорию будут оформляться примерно в течение недели.

