Власти Севастополя заявили о стабилизации ситуации с электричеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со светом в Севастополе. Однако она все еще остается напряженной. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава города Михаил Развожаев.

"Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе, нам удалось перейти на график временных ограничений "3 через 3": три часа свет есть, три часа – перерыв", – написал он.

Электроэнергией в первую очередь будут обеспечивать такие социальные объекты, как больницы, а также объекты городской инфраструктуры. Развожаев не исключил, что сбои в графиках все еще могут быть.

Ранее 17 июля глава города заявил о сложной ситуации с электричеством. Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова.

Севастополь оказался без света 24 июня из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. В связи с этим особый режим работы ввели на поврежденных объектах. Экстренные службы города привели в состояние полной готовности.

Спустя два дня в Крыму и Севастополе начал действовать режим ЧС регионального характера. Власти заявляли, что он поможет быстро и эффективно справляться с задачами по поддержанию стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.