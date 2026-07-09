Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По его словам, перебои с электроснабжением зафиксированы во всех муниципальных округах области – часть из них обесточена полностью, часть частично.

Он подчеркнул, что на местах уже работают энергетики и аварийные службы. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электричества в жилые дома.

Ранее в Запорожской области были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Согласно информации губернатора региона Евгения Балицкого, это произошло в большей части населенных пунктов региона. В настоящий момент энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий ЧП.