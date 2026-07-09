AFP: допрос Павла Дурова во Франции по делу Telegram длился более 6 часов

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали на допрос во Франции в рамках продолжающегося расследования. Беседа с ним продолжалась более шести часов, сообщает Life.ru со ссылкой на AFP.

По информации агентства, Дуров приехал на допрос утром 8 июля и стал участником четвертого следственного мероприятия в рамках дела о Telegram. Адвокаты бизнесмена уточнили, что французские следователи до сих пор не предоставили доказательств, которые подтверждали бы выдвинутые обвинения.

"Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений", – цитирует AFP заявление защиты.

Дурова арестовали в августе 2024 года по обвинению в 10 преступлениях, в том числе администрированию платформы для совершения незаконных транзакций. Спустя время основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем.

В ноябре 2025-го Дуров смог добиться отмены судебных ограничений, которые в том числе запрещали ему покидать Францию. Источник в СМИ уточнил, что на это решение повлияло идеальное соблюдение предпринимателем условий судебного контроля.