На счетах Исинбаевой арестовали деньги из-за долга за дачный участок

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Из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области приставы арестовали деньги на банковских счетах двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского главка ФССП.

По материалам дела, садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании со спортсменки долга за пользование общим имуществом в 2024–2025 годах. Сумма долга – более 32 тысяч рублей, а также пени в размере 20,5 тысячи рублей и госпошлины – 2 тысячи рублей. Таким образом, с Исинбаевой взыскивают 55,4 тысячи рублей.

В ведомстве подчеркнули, что если долг не будет добровольно погашен, то средства спишут в принудительном порядке.

Кроме того, в начале июня появилась информация, что у Исинбаевой образовался долг перед Федеральной налоговой службой в размере 705,8 тысячи рублей. Банковские счета при этом не блокировались. Позже стало известно, что спортсменка погасила долг.

