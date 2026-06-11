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11 июня, 16:24

Спорт

Олимпийская чемпионка Исинбаева погасила долг по налогам

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева погасила долг по налогам в размере более 705 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой службы.

Согласно материалам, за спортсменкой больше не числится неоплаченной задолженности.

О задолженности Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой стало известно в начале июня. Размер долга составлял 705,8 тысячи рублей. Однако банковские счета спортсменки не заблокировали.

При этом в августе 2025 года появилась информация о том, что Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. Тогда сообщалось, что налоговая служба ограничила доступ к трем ее счетам.

В апреле 2026-го на Исинбаеву подали судебный иск за задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 440 тысяч рублей. Уточнялось, что спортсменка, живущая с семьей в Испании, третий год не платит за две квартиры в Москве.

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