Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 14:26

Шоу-бизнес

Счета уехавшего из России комика Шаца заблокировали из-за долга

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин (Михаил Шац признан иноагентом в РФ)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета покинувшего родину комика и телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) из-за задолженности в 46,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного аналитического сервиса.

Согласно документам, Шац не ликвидировал ИП в России. Более того, в августе 2025 года в налоговую были внесены сведения о его регистрации как индивидуального предпринимателя в Соцфонде.

Решение о блокировке счетов юмориста было принято 13 апреля 2026-го. Причем аналогичная ситуация с его активами уже складывалась в июне 2024-го и июле 2025-го. Тогда причиной указывалось "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в установленный срок".

Задолженность также имеется у зятя комика и ведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – Семена Шмелева, который покинул Россию вместе с супругой Софьей Шац после начала СВО. Как ранее писал телеграм-канал SHOT, он накопил задолженность перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) более чем на 300 тысяч рублей, в связи с чем приставы уже начали исполнительное производство против него.

Прокомментировавший в беседе с "Абзацем" ситуацию адвокат Вадим Багатурия заявил, что приставы могут арестовать активы Шмелева после начала исполнительного производства. Причем первыми под удар могут подпасть финансовые счета и недвижимость.

"Они должны установить имущество: в первую очередь – банковские счета, во вторую очередь – недвижимость, в третью – движимое имущество, и наложить обеспечительные меры в целях будущего взыскания. Если человек не гасит задолженность, тогда приставы начинают проводить мероприятия, направленные на подготовку к торгу", – пояснил юрист.

Вместе с тем Багатурия обратил внимание на то, что Шмелев закрыл свое ИП только в декабре 2025 года, но проигнорировал требования по уплате налогов за несколько лет. По его словам, несмотря на активные действия приставов в России, за пределами страны должнику не угрожает преследование по линии Интерпола.

Шац получил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно переехал туда после начала СВО. В сентябре 2022-го Минюст России включил его в список иностранных агентов.

Ранее комик заявлял, что не испытывает разочарования от жизни за границей. По его словам, со временем многое наладилось, а главное, изменилось собственное восприятие происходящего. Благодаря этому с каждым годом ему становится проще относиться к жизни.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика